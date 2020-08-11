В России могут увеличить пособие на детей с 3 до 7 лет в два раза

| 11 авг 2020 | 18:11

Путинское пособие для семей с детьми от трех до семи лет может вырасти в два раза уже в следующем году. Соответствующие поправки в закон сейчас обсуждает Министерство труда и социальной защиты РФ. Средняя сумма выплаты по стране сейчас — 5,5 тысячи рублей на одного ребенка. В Минтруде считают, что этих денег недостаточно, чтобы вывести доход семьи из-за черты бедности, пишут «Известия».







По логике Министерства, пособие должно вырасти до 11–12 тысяч рублей — то есть, до планки прожиточного минимума. В начале года Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, говорил: «Если прежнего пособия не хватит, чтобы помогать малоимущим семьям, его нужно увеличить».

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Пособие от трех до семи получают не все, а только те семьи, где средний доход на одного человека не превышает прожиточного минимума. В каждом регионе этот минимум свой, в среднем по стране выплата составляет 5,5 тысячи рублей. Выплаты начисляются с 1 января этого года, но фактически россияне стали получать их с 1 июня — в том числе за пропущенные месяцы.