Чиновница из Нефтекамска заявила, что жители не хотят работать из-за высокого размера получаемого пособия

Нефтекамск | 12 авг 2020 | 10:18

Заместитель директора Центра занятости Нефтекамска заявила, что жители получают слишком большое пособие, из-за чего не хотят работать.







На начало августа в городе зарегистрировано 4262 безработных. Минимальный размер выплаты по безработице составляет 5175 рублей, эту сумму чиновница посчитала слишком высокой.

«Наблюдается кадровый голод, работодатели не могут укомплектовать рабочие места, так как граждане отказываются от трудоустройства в связи с высоким размером пособия по безработице, - заявила представитель Центра занятости», —отметила чиновница.

«А три ребенка – это уже почти 15 тысяч, то есть выше минимального размера оплаты труда. Зачем человеку работать, если он может получать в центре занятости эти деньги»,— заявила она.

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Свое заявление женщина сделала на оперативном совещании в мэрии города. Руководитель Нефтекамска Ратмир Мавлиев поинтересовался размерами пособия, женщина пояснила, что если в семье есть дети, то эта сумма автоматически увеличивается.