В Башкирии жители могут купить жилье на льготных условиях

| 14 авг 2020 | 10:29

В Башкирии разработаны две программы, позволяющие приобрести жилье на льготных условиях. О них своим подписчикам в соцсетях напомнил первый заместитель премьер-министра правительства РБ Андрей Назаров.



Ипотечно-накопительная программа «Жилстройсбережения» уже показала свою эффективность и была отмечена на федеральном уровне. Напомним, эта программа помогает гражданам накопить определенную сумму и приобрести жилье по сниженной цене. Причем накопить сумму, достаточную для первоначального взноса на покупку жилья, людям помогает государство.







По словам Андрея Назарова, эта программа стала финалистом Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития регионов России.

— Гендиректор АСИ Светлана Чупшева в благодарственном письме в адрес Главы республики отметила, что практика реализации программы «Жилстройсбережения» рекомендована к внедрению в других регионах России, — отметил первый вице-премьер Правительства РБ. — Это очень важный для нас проект. Мы хорошо помним, что обещали сделать наш регион самым комфортным с точки зрения жизни для простого человека. Доступное жилье является здесь одним из ключевых показателей.









Также Андрей Назаров сообщил подробности программы «Домокомплект». Она подразумевает поставку комплектов жилых домов из сруба и пиломатериалов нуждающимся семьям на льготных условиях. Заем в размере до 300 тысяч рублей предоставляют сроком на пять лет под пять процентов годовых. Программа рассчитана на молодых жителей сельской местности, у которых не так много возможностей, чтобы обзавестись своим жильем.Эта программа позволит молодым людям остаться жить и работать на селе. Это очень важно для развития аграрного сектора экономики и работы сельхозпредприятий.

По словам первого вице-премьера, программа «Домокомплект» хороша тем, что предполагает упрощенную систему оценки платежеспособности заемщиков. Помимо всего прочего, используемые в срубах брус и прочие пиломатериалы поставляются только с предприятий, находящихся на территории республики. Таким образом, поддержка оказывается еще и лесной отрасли.

— К сожалению, программа не лишена недостатков, — отметил Андрей Назаров. — Во-первых, даже пять процентов годовых для сельских жителей — это не так уж мало. Народ там живет небогато и это надо учитывать. Лимит в 300 тысяч мне тоже не нравится. Сильно на эти деньги не развернешься даже на селе. Самая главная проблема в том, что до сих пор не оформлено приоритетное право участников этой программы на получение древесины, хотя изначально оно предполагалось. Я поручил вчера коллегам доработать «Домокомплект» с учетом нынешних реалий жилищного рынка и благосостояния людей. Надо поднимать село и делать это по-настоящему эффективно.

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Фото: скрин видео gtrk.tv