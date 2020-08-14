В Башкирии выплаты на детей получают более 22 тысяч семей

| 14 авг 2020 | 10:45

Продлен период выплат и изменены критерии нуждаемости. Если прежде родители получали дополнительные средства до достижения ребенком 1,5 лет, то с этого года период выплат продлен до трех лет. Кроме того, раньше средства начислялись семьям, чей среднедушевой доход составлял 1,5 прожиточных минимума. С этого года, кроме того, выплаты положены всем семьям, где на одного человека приходятся менее двух прожиточных минимумов.







Выплата указанных пособий осуществляются со дня рождения ребенка, если обращение последовало не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка. В остальных случаях ежемесячные выплаты осуществляются со дня обращения за их назначением. Пособие на второго ребенка выплачивается из средств материнского капитала, соответственно для его назначения необходимо обращаться в отделение Пенсионного фонда РФ по РБ, уточнили в министерстве труда.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: newsbash.ru