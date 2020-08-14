В Уфе в микрорайоне "Яркий" скоро откроется новый детсад на 180 мест

Уфа | 14 авг 2020 | 19:07

Строительство детского садика на 180 мест в микрорайоне началось в августе прошлого года. Это стало возможным благодаря реализации в Башкирии национального проекта «Демография», утверждённого майским указом Владимира Путина.







По информации пресс-службы Госстроя РБ, на сегодняшний день выполнена большая часть работ.

- Ведется внутренняя отделка, прокладывают инженерные сети. Уже готовы основания под игровые площадки, установлены теневые навесы, - отметили в пресс-службе ведомства.

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Фото: Пресс-служба Госстроя РБ

Общая площадь здания составляет порядка 3000 кв. метров. Дошкольное образовательное учреждение будет рассчитано на 8 групп. Ввести в эксплуатацию объект планируется до конца 2020 года.