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В Уфе в микрорайоне "Яркий" скоро откроется новый детсад на 180 мест

В Уфе в микрорайоне "Яркий" скоро откроется новый детсад на 180 мест

Уфа | 14 авг 2020 | 19:07

Строительство детского садика на 180 мест в микрорайоне началось в августе прошлого года. Это стало возможным благодаря реализации в Башкирии национального проекта «Демография», утверждённого майским указом Владимира Путина.



По информации пресс-службы Госстроя РБ, на сегодняшний день выполнена большая часть работ.

- Ведется внутренняя отделка,  прокладывают инженерные сети.  Уже готовы основания под игровые площадки, установлены теневые навесы, - отметили в пресс-службе ведомства.
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Общая площадь здания составляет порядка 3000 кв. метров. Дошкольное образовательное учреждение будет рассчитано на 8 групп. Ввести в эксплуатацию объект планируется до конца 2020 года.
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Источник: gtrk.tv
Фото: Пресс-служба Госстроя РБ

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