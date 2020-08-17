В России прожиточный минимум в 2021 году планируют увеличить на 262 рубля

| 17 авг 2020 | 10:04

В России в следующем году будет увеличен прожиточный минимум населения. Соответствующий документ размещен на портале нормативных правовых актов.







Согласно данным федерального Министерства труда и социальной защиты, МРОТ планируется повысить на 262 рубля. Так, по документам ведомства, прожиточный минимум для работающего населения с 1 января 2021 года составит 12392 рубля, для пенсионеров – 9422 рубля, а для детей – 11423 рубля.

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Уточняется, что увеличение обосновали повышением цены продуктов питания, которые используются при его начислении. Отмечается, что цены на потребительскую корзину по сравнению с предыдущим кварталом многократно менялись.