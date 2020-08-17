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Стало известно, сколько заработали за прошлый год чиновники администрации главы Башкирии

Стало известно, сколько заработали за прошлый год чиновники администрации главы Башкирии

| 17 авг 2020 | 12:48

Опубликованы официальные доходы чиновников администрации главы Башкирии Радия Хабирова. Больше всех в 2019 году заработала его пресс-секретарь Диана Ихсанова.

24-летняя девушка задекларировала доход в сумме 10,5 млн рублей. Но он был получен на предыдущем месте работы — она трудилась сотрудником рабочей группы при администрации Хабирова, которая анализирует обращения граждан в соцсетях. Пресс-секретарем Диана Ихсанова стала лишь в начале текущего года. Ее супруг заработал в прошлом году почти 1,3 млн рублей.



На втором месте по доходам заместитель руководителя администрации Искандер Ахметвалеев — чиновник заработал 9,96 млн рублей. В него включен также доход от продажи недвижимости. Доход жены существенно меньше — 1,8 млн рублей.

Александр Сидякин, руководитель администрации главы, заработал в 2019 году 4,7 млн рублей. В качестве недвижимости у него указаны два машиноместа и нежилое помещение. В пользовании находится жилой дом.

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Заместитель по внутренней политике Урал Кильсенбаев заработал в прошлом году 3,9 млн рублей. Согласно декларации, он ездит на автомобиле Kia Sportage 2016 года выпуска. Супруга чиновника заработала 861 тыс. рублей.

Другой заместитель Сидякина, Ринат Баширов, задекларировал доход в сумме 4,1 млн рублей. В качестве имущества указана одна квартира. Также в пользовании находится земельный участок и квартира.
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Источник: news102.ru

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