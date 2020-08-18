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В Башкирии рассказали, как можно получить 15 тысяч рублей за туры по России

В Башкирии рассказали, как можно получить 15 тысяч рублей за туры по России

| 18 авг 2020 | 10:48

В Госсобрании-Курултае Башкирии сообщили о программе поддержки внутреннего туризма, по которой можно вернуть часть стоимости путевки. По словам председателя регионального парламента Константина Толкачева, программа направлена на активизацию туризма внутри России.



«На фоне угрозы инфекции и внешних ограничений значительно вырос интерес россиян к природным достопримечательностям и курортам внутри страны. Программа компенсации части затрат на турпоездки позволит поддержать возросший интерес к внутренним путешествиям», – отметил он.

В пресс-службе Курултая пояснили, что по условиям программы в период с 21 августа по 20 декабря можно вернуть от 5 до 15 тысяч рублей при покупке туров в любой регион России. Купить тур нужно с 21 по 28 августа. В настоящий момент партнерами программы стали следующие туроператоры: «Урал-батыр», турфирма «Крекс», компании «Урал-тенгри», «Доплайн». В перечень будут включены и гостиницы. Полный список появится на сайте мирпутешествий.рф 21 августа.

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Еще одним условием получения компенсации является тот факт, что нужно покупку тура оплатить картой «Мир» на сайте туроператора или отеля. Компенсацию начислят в течение пяти рабочих дней.
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Источник: gorobzor.ru
Фото: newsbash.ru

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