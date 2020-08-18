В уфимском микрорайоне Затон построят новую поликлинику

Уфа | 18 авг 2020 | 17:52

В Уфе в микрорайоне Затон появится новая поликлиника за 1 миллиард рублей. Об этом сегодня, 18 августа, сообщили в Управлении капитального строительства Башкирии.







Под больницу выделен участок площадью 9,8 тысячи квадратных метров. Республика выделила 1,07 миллиарда рублей, в эту сумму входит и закупка оборудования. Поликлиника относится к горбольнице №9 в Затоне, но также будет принимать и жителей Уфимского района Башкирии.

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Фото: ГКУ УКС РБ

Аукцион по выбору подрядчика, который осуществит строительство поликлиники, назначен на 25 августа, в этот же день завершается прием заявок на государственный контракт с Управлением капитального строительства. Строительство планируют начать этой осенью, а завершить в сентябре 2022 года. Тот, кто будет исполнять данный проект, получит 183,2 миллиона рублей уже в этом году. В 2021 году получит ещё 412,3 миллиона. Остальные 476,5 млн рублей — в 2022 году.