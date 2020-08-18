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В Башкирии на 3 рубля повысится стоимость проезда в общественном транспорте

В Башкирии на 3 рубля повысится стоимость проезда в общественном транспорте

| 18 авг 2020 | 18:13

Региональный Госкомитет по тарифам утвердил предельную максимальную стоимость регулярных перевозок пассажиров на общественном транспорте.

Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации, с 14 августа стоимость одной поездки с багажом при оплате по бессрочным пластиковым картам перевозчика, единым транспортным картам выросла с 20 до 23 рублей.



Если платить наличкой или картой банка, то проезд будет стоить 28 рублей вместо прежних 25. Владельцы единой карты «Алга» так же будут ездить за 20 рублей. А вот проезд по спецмаршруту обойдется уже в 34 рубля.

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Такие цены будут действовать до конца декабря этого года. А уже со следующего года проезд подорожает еще на рубль.
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Источник: bash.news

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