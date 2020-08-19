В Сибае стартовал Всероссийский инвестсабантуй «Зауралье-2020»

Сибай | 19 авг 2020 | 11:27

Организаторами Инвестсабантуя выступают Агентство стратегических инициатив и Правительство РБ.



— Цель и задача форума простые: мы хотим дать энергию и дальше работать по развитию экономики Зауралья. Сейчас важно переходить в плоскость реальных дел, — такие задачи обозначил Глава Башкирии Радий Хабиров.



Основным пунктом деловой программы форума станет пленарное заседание «INNOREGION: Города, в которых хочется жить». Модератором выступит главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.







Эксперты обсудят создание мобильных и умных городов, отвечающих всем запросам общества и быстро реагирующих на проблемы внутригородской среды. Будет представлен региональный рейтинг качества жизни, участники оценят отечественные и международные практики в модернизации городской среды, расскажут об опыте Республики Башкортостан как территории интенсивного развития.

«Башкирия – это один из самых динамичных регионов России по созданию комфортных условий для бизнеса. Согласно результатам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ за 2020 год Башкортостан поднялся вверх на семь позиций и находится уже на 9 месте. По мнению экспертов и предпринимателей, здесь разработана одна из лучших программ поддержки экономики регионального уровня. Республика имеет колоссальный потенциал и опыт, который стоит перенимать и внедрять на других территориях нашей страны», – отмечает генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

— Моногорода Башкортостана – одни из самых активных моногородов страны. Нам вместе есть чем гордиться: при поддержке Фонда в Белебее и Кумертау созданы новые производства, около тысячи человек обеспечены новыми рабочими местами со стабильной зарплатой. Мы вместе развиваем в городах туризм, создаем «места притяжения». Уверена, впереди ещё много совместных ярких проектов, которые позволят моногородам республики и дальше процветать, — отметила Ирина Макиева, заместитель председателя ВЭБ.РФ, генеральный директор Фонда развития моногородов.









В рамках Инвестсабантуя эксперты подискутируют в девяти тематических секциях, на совещании по запуску национальной социальной инициативы в Башкортостане, в стратегической сессии глав городов и районов РБ по инвестиционному климату и в ходе Инвестчаса. К подписанию планируются 26 соглашений (инвестиционные, соглашения о намерениях, договоры о сотрудничестве).Секция «Внутренний туризм. Роль малых городов в стратегии региона» объединит широкую аудиторию представителей некоммерческих туристических организаций и бизнес-сообщества туриндустрии, федеральных и региональных чиновников, известных экспертов, общественных деятелей, международных инвесторов для обсуждения актуальных вопросов, касающихся развития въездного и внутреннего туризма в российских городах и регионах.Отдельная секция будет посвящена развитию моногородов. Эта тема волнует многих участников. В частности, город проведения форума – Сибай – сегодня претендует на получения статуса «моногорода». Он носит неформальное название «Столица башкирского Зауралья». Население г. Сибай всего 64 тысячи человек, и это, пожалуй, самый маленький город в России, принимающий форумы всероссийского масштаба.В рамках секции эксперты также обсудят, какие этапы в развитии моногорода нужно пересмотреть, а какие мероприятия необходимо реализовать на монотерриториях для повышения качества городской среды и развития экономики.

Также тематические блоки будут посвящены обмену практиками устойчивого развития, региональным СМИ как инструментам наращивания инвестиционной привлекательности регионов, цифровым решениям для городов, башкирскому стилю и новым форматам стимулирования экспорта.

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