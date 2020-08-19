В Сибае стартовал Всероссийский инвестсабантуй «Зауралье-2020»
Сибай | 19 авг 2020 | 11:27
Организаторами Инвестсабантуя выступают Агентство стратегических инициатив и Правительство РБ.
— Цель и задача форума простые: мы хотим дать энергию и дальше работать по развитию экономики Зауралья. Сейчас важно переходить в плоскость реальных дел, — такие задачи обозначил Глава Башкирии Радий Хабиров.
Основным пунктом деловой программы форума станет пленарное заседание «INNOREGION: Города, в которых хочется жить». Модератором выступит главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.
Эксперты обсудят создание мобильных и умных городов, отвечающих всем запросам общества и быстро реагирующих на проблемы внутригородской среды. Будет представлен региональный рейтинг качества жизни, участники оценят отечественные и международные практики в модернизации городской среды, расскажут об опыте Республики Башкортостан как территории интенсивного развития.
Секция «Внутренний туризм. Роль малых городов в стратегии региона» объединит широкую аудиторию представителей некоммерческих туристических организаций и бизнес-сообщества туриндустрии, федеральных и региональных чиновников, известных экспертов, общественных деятелей, международных инвесторов для обсуждения актуальных вопросов, касающихся развития въездного и внутреннего туризма в российских городах и регионах.
Отдельная секция будет посвящена развитию моногородов. Эта тема волнует многих участников. В частности, город проведения форума – Сибай – сегодня претендует на получения статуса «моногорода». Он носит неформальное название «Столица башкирского Зауралья». Население г. Сибай всего 64 тысячи человек, и это, пожалуй, самый маленький город в России, принимающий форумы всероссийского масштаба.
Также тематические блоки будут посвящены обмену практиками устойчивого развития, региональным СМИ как инструментам наращивания инвестиционной привлекательности регионов, цифровым решениям для городов, башкирскому стилю и новым форматам стимулирования экспорта.
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