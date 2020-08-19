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В Сибае открылся новый подростковый клуб «Ирандык»

В Сибае открылся новый подростковый клуб «Ирандык»

Сибай | 19 авг 2020 | 15:45

9 августа в сибайском микрорайоне «Горный» после капитального ремонта открыл свои двери подростковый клуб «Ирандык». В торжественной церемонии принял участие Глава Башкортостана Радий Хабиров.



Реконструкцию старого здания начали осенью 2019 года. Важный для города проект профинансировал Фонд социальных целевых программ. Стоимость объекта – более 31 млн рублей. С ходом реконструкции Глава региона ознакомился во время рабочей поездки 23 мая 2020 года.

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В новом клубе разместились залы для бокса и художественной гимнастики, тренажёрный зал, различные секции и кружки. На прилегающей к клубу территории оборудовали две детские игровые зоны, спортивную площадку, парковую зону отдыха и амфитеатр со сценой.
– Мы должны развивать Сибай как центр Зауралья, сделать его местом, куда приходят инвестиции, где появляются новые предприятия, – сказал Радий Хабиров. – Сегодня глава города рассказал мне, что впервые в этом году новых предприятий здесь появилось больше, чем закрылось. Значит, мы всё делаем правильно. Знаю, что многие сибайцы ездят работать на север. Но моя цель – чтобы люди работали здесь, дома. А для детей мы будем потихоньку создавать такие объекты. Я вас всех поздравляю, живите счастливо, а мы будем вам помогать.


– Подростковые клубы работают почти в каждом муниципалитете республики, но «Ирандык» – это, безусловно, тот образец, на который мы будем равняться в будущем, – отметил министр молодёжной политики и спорта Башкортостана Руслан Хабибов. – Именно в таком формате будем запускать остальные наши клубы, чтобы молодёжи было интересно, чтобы ребята могли общаться. Такой формат мы всегда поддерживаем.
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Источник: gtrk.tv
Фото: www.glavarb.ru

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