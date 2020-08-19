В Сибае открылся новый подростковый клуб «Ирандык»
Сибай | 19 авг 2020 | 15:45
9 августа в сибайском микрорайоне «Горный» после капитального ремонта открыл свои двери подростковый клуб «Ирандык». В торжественной церемонии принял участие Глава Башкортостана Радий Хабиров.
Реконструкцию старого здания начали осенью 2019 года. Важный для города проект профинансировал Фонд социальных целевых программ. Стоимость объекта – более 31 млн рублей. С ходом реконструкции Глава региона ознакомился во время рабочей поездки 23 мая 2020 года.
– Подростковые клубы работают почти в каждом муниципалитете республики, но «Ирандык» – это, безусловно, тот образец, на который мы будем равняться в будущем, – отметил министр молодёжной политики и спорта Башкортостана Руслан Хабибов. – Именно в таком формате будем запускать остальные наши клубы, чтобы молодёжи было интересно, чтобы ребята могли общаться. Такой формат мы всегда поддерживаем.
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