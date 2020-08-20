В Благовещенске будет построено овощехранилище за 6 миллиардов рублей
Благовещенский район | 20 авг 2020 | 09:09
В Благовещенске будет построен оптово-распределительный центр контейнерного типа для хранения овощей мощностью 100 тыс. тонн в год. Инвестором выступает компания «Времена года», сумма инвестиций может превысить 6 млрд рублей.
Проект был рассмотрен на выездном «Инвестчасе», который прошел в рамках второго Инвестсабантуя «Зауралье – 2020». Председатель правления ООО «Промдорстрой» Сергей Марков — инвестора проекта рассказал, что первая очередь проекта будет сдана в 2022 году.
Будет создано 114 рабочих мест со средней зарплатой в 35 тысяч рублей. На овощехранилище будут хранить картофель, свеклу, морковь, лук и чеснок. При этом, по словам инвестора, все переговоры с поставщиками продукции – крупными сельхозпроизводителями уже проведены.
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