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В Благовещенске будет построено овощехранилище за 6 миллиардов рублей

В Благовещенске будет построено овощехранилище за 6 миллиардов рублей

Благовещенский район | 20 авг 2020 | 09:09

В Благовещенске будет построен оптово-распределительный центр контейнерного типа для хранения овощей мощностью 100 тыс. тонн в год. Инвестором выступает компания «Времена года», сумма инвестиций может превысить 6 млрд рублей.



Проект был рассмотрен на выездном «Инвестчасе», который прошел в рамках второго Инвестсабантуя «Зауралье – 2020». Председатель правления ООО «Промдорстрой» Сергей Марков — инвестора проекта рассказал, что первая очередь проекта будет сдана в 2022 году.

Будет создано 114 рабочих мест со средней зарплатой в 35 тысяч рублей. На овощехранилище будут хранить картофель, свеклу, морковь, лук и чеснок. При этом, по словам инвестора, все переговоры с поставщиками продукции – крупными сельхозпроизводителями уже проведены.

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Компания обещает помочь сельчанам реализовывать весь технологический цикл, начиная от посадки, ухода до уборки. Также собираются привлечь своих технологов, которые будут помогать аграриям вырастить тот объем овощей, который им нужен, и того качества, которого ждут потребители.
«Хотелось бы поблагодарить вашу команду, Радий Фаритович, – сказал Сергей Марков. – Мы в разных регионах работали, но такой скорости, быстроты и конструктивности не было нигде. Слаженная работа всех профильных министерств и администрации Благовещенского района впечатлила нас».
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Источник: www.bashinform.ru

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