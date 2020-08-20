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В России увеличился средний размер страховой пенсии по старости

В России увеличился средний размер страховой пенсии по старости

| 20 авг 2020 | 11:40

В России средний размер страховой пенсии по старости неработающего пенсионера увеличился, передает ТАСС со ссылкой на данные Счетной палаты. 



По данным палаты, на 1 июля 2020 года средний размер пенсии составил 6 491,63 рубля и по сравнению с 1 июля 2019 года вырос на 1 010,26 рубля.

В ведомстве сообщили, что средний размер назначенных пенсий в период с января по апрель 2020 года вырос на 30,4 процента, в то время как средний размер начисленной заработной платы за тот же период вырос 29,6 процентов.

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В 2020 году, отмечает ТАСС, темпы сокращения численности работающих пенсионеров сократились в три раза – 333,56 тыс. человек в 2019 году и 109,32 тыс. человек в 2020.
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Источник: gorobzor.ru

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