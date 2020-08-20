В сельских школах Башкирии отремонтируют около 300 спортзалов

| 20 авг 2020 | 18:22

До 2024 года в республике планируется обновить материально-техническую базу для занятий физкультурой и спортом в 288 сельских школах, сообщили в пресс-службе регионального минобрнауки.







Соответствующее соглашение на реализацию этого масштабного проекта между республиканским правительством и Министерством просвещения было заключено ранее.

— Проект предполагает обновление спортивных залов и площадок, а также развитие школьных спортивных клубов, — пояснили в Министерстве образования и науки Башкирии и добавили, что только к предстоящему скоро новому учебному году в регионе планируется отремонтировать 43 школьных спортзала в селах и малых городах.

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На сегодняшний день муниципалитеты заключили около 100 контрактов и договоров на проведение ремонта спортзалов и приобретение спортивного оборудования.Масштабный проект реализуется в рамках нацпроектов «Демография» и «Образование», разработанного по поручению президента России Владимира Путина.