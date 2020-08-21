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Стало известно, на сколько за год выросли доходы Радия Хабирова

Стало известно, на сколько за год выросли доходы Радия Хабирова

| 21 авг 2020 | 09:14

С 2018 по 2019 год доходы главы Башкирии Радия Хабирова выросли на 3 миллиона рублей. Об этом свидетельствует антикоррупционная декларация. Всего за прошлый год чиновник отчитался за 7 миллионов 49 тысяч 400 рублей. Таким образом, в месяц Хабиров получает почти 587,5 тысячи рублей. В прошлом году его доходы были куда скромнее — за год он задекларировал 4 миллиона 77 рублей 31 копейку.



Собственность главы Башкирии осталась неизменной — все тот же жилой дом на 82,5 кв. м, земля в 913 кв. м и гараж. В пользовании Хабирова остается госдача площадью 557 кв. м и квартира площадью 30 кв. м.

А вот в отчете о доходах первой леди Башкирии Каринэ Хабировой исчез элитный внедорожник. Еще в прошлом году она владела элитным Porsche Cayenne, двумя квартирами площадью 52,4 и 140,8 кв. м.

Стало известно, сколько заработали за прошлый год чиновники администрации главы Башкирии

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Доходы Каринэ Владимировны выросли, если в 2018 она отчиталась всего за всего 242 543,67 рубля, то в 2019-м — за 905 372,17.
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Источник: ufa1.ru

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