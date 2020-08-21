С 1 сентября в Башкирии изменятся размеры пособий по безработице

| 21 авг 2020 | 10:41

В уфимском центре занятости напомнили о том, что с 1 сентября в регионе изменятся размеры пособий по безработице. Они вернутся к показателям, которые были до пандемии новой коронавирусной инфекции.







Например, минимальное пособие по безработице вновь составит 1725 рублей против 5175 в период с мая по август 2020 года. Кроме того, прекратятся доплаты в 3 тысячи рублей за каждого несовершеннолетнего ребенка. Что касается тех, кто лишился работы из-за пандемии. Благодаря принятым мерам поддержки данные граждане получали пособие в размере 13949 рублей. Теперь же оно будет начисляться по закону – по количеству отработанных недель за 12 месяцев до обращения в центр, среднего заработка за последние 3 месяца. Изменения грядут и в предпринимательской сфере. До 1 октября 2020 года ИП также перейдут с 13949 на пособие в 1725 рублей. Все подробности на сайте центра занятости.





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