В Башкирии на подготовку школ к работе в условиях пандемии направлено 284 млн рублей
| 24 авг 2020 | 10:54
На подготовку школ к работе в условиях COVID-19 в Башкирии направлено 284 млн рублей. Об этом 24 августа на оперативном совещании в правительстве сообщил министр образования республики Айбулат Хажин.
«184 млн [выделено] республиканским бюджетом. Остальные средства из муниципалитетов», – отметил министр.
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Напомним, Радий Хабиров предупредил об опасности распространения коронавируса с началом нового учебного года.
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Источник:
www.ufa.kp.ru
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