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В Башкирии на подготовку школ к работе в условиях пандемии направлено 284 млн рублей

В Башкирии на подготовку школ к работе в условиях пандемии направлено 284 млн рублей

| 24 авг 2020 | 10:54

На подготовку школ к работе в условиях COVID-19 в Башкирии направлено 284 млн рублей. Об этом 24 августа на оперативном совещании в правительстве сообщил министр образования республики Айбулат Хажин.

«184 млн [выделено] республиканским бюджетом. Остальные средства из муниципалитетов», – отметил министр.

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Всего в новом учебном году в Башкирии будут работать 1310 общеобразовательных организаций. Они примут 520 тысяч обучающихся, 52 тысяч из которых – первоклассники.

Напомним, Радий Хабиров предупредил об опасности распространения коронавируса с началом нового учебного года.
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Источник: www.ufa.kp.ru

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