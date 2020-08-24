В Башкирии на подготовку школ к работе в условиях пандемии направлено 284 млн рублей

| 24 авг 2020 | 10:54

На подготовку школ к работе в условиях COVID-19 в Башкирии направлено 284 млн рублей. Об этом 24 августа на оперативном совещании в правительстве сообщил министр образования республики Айбулат Хажин.



«184 млн [выделено] республиканским бюджетом. Остальные средства из муниципалитетов», – отметил министр.



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