В Башкирии почти 100 тысяч льготников могут не получить ЕДК

| 24 авг 2020 | 12:20

В Башкирии изменились правила расчета компенсаций за жилищно-коммунальные услуги. Выплату могут не получить почти 100 тысяч льготников республики. Подробности новации обсудили на оперативном совещании в правительстве РБ.







Как сообщила заместитель премьер-министра правительства РБ, министр семьи, труда и соцзащиты населения РБ Ленара Иванова, в республике с 2009 года льготным категориям граждан предоставляется ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (ЕДК). В 2019 году общая численность получателей такой выплаты составила 664 тысячи человек, сумма расходов на эти цели — 6,5 миллиарда рублей (в том числе из бюджета РБ — три миллиарда рублей, из федерального бюджета — 3,5 миллиарда). С 2009 года до 1 июля 2020 года размер ЕДК определялся, исходя из республиканских стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг. С 1 июля 2020 года ЕДК определяется, исходя из фактических начислений платы за жилищно-коммунальные услуги. В связи с этим в соответствующий республиканский закон были внесены изменения. Новый порядок предусматривает ежемесячный электронный обмен данными филиалов центра социальной поддержки населения с организациями, которые начисляют плату за ЖКУ посредством специальной информационной системы. С 1 сентября ЕДК будут предоставляться гражданам в новых, индивидуальных размерах, рассчитанных, исходя из фактически начисленных сумм за июль. То есть выплата ЕДК по фактическим затратам будет производиться через два месяца. Размеры ЕДК, рассчитанные по факту, по сравнению с действующими размерами, будут меняться как в сторону увеличения, так и уменьшения, что безусловно вызовет вопросы среди получателей ЕДК. Важно при этом, что согласно требованиям Жилищного кодекса, статья 160, ЕДК будет предоставляться только при отсутствии задолженности по оплате всех видов ЖКУ (либо при заключении соглашения по ее погашению). В настоящее время проводится информационно-разъяснительная работа среди населения.

— Если в каком-то районе льготники еще не знают о переходе с 1 сентября на новый порядок выплат ЕДК, то это вопрос к конкретному муниципалитету. Все информационные материалы нами переданы. Уважаемые главы администраций, по нашим данным, в общей сложности 92 тысячи льготников имеют на текущий момент задолженность по жилищно-коммунальным услугам. То есть почти 100 тысяч человек, возможно, даже не догадываются о новом порядке выдачи ЕДК и о том, что не получат выплату, — обратилась Ленара Иванова к руководителям на местах.









Спикер напомнила, что расходы граждан на оплату ЖКХ занимают значительную долю в общих расходах граждан. В связи с этим предоставление ЕДК является очень значимым для людей.

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Фото: newsbash.ru