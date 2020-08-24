Стало известно, сколько заработал в 2019 году министр здравоохранения Башкирии

| 24 авг 2020 | 14:46

Доход министра здравоохранения Башкирии за прошлый год превысил доход главы Башкирии Радия Хабирова. Об этом свидетельствует антикоррупционная декларация чиновников. Если Хабиров получил в 2019-м ровно 7 миллионов рублей, то Забелин аж 7 278 282,02 рубля. Но это с учетом дохода от продажи имущества.







В собственности семьи Забелиных имеется только квартира в 54,7 кв. м. В пользовании чиновника есть еще одна квартира, но уже в 68,8 квадрата. Автопарк Забелина пуст, но зато его супруга ездит на «Мерседесе» Е200. Это автомобиль представительского класса, стоимость новой машины начинается от 3 миллионов рублей. Сама госпожа Забелина в прошлом году получила в 14 раз меньше своего супруга — всего 506 594,30 рубля.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Примечательно, что все заместители Забелина получили в прошлом году около 2 миллионов рублей. В собственности у семей чиновников простые иномарки — «Шкода-Октавия», «Рено-Логан» и другие.