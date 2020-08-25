В Учалах приостановлено строительство нового хирургического корпуса ЦРБ

Учалинский район | 25 авг 2020 | 09:27

В Учалах приостановлено строительство хирургического корпуса ЦРБ. Госзаказчик — Управление капитального строительства РБ, расторгло контракт с генподрядчиком ООО «Новая техника» в связи с неисполнением обязательств, и готовит документы для выбора нового подрядчика, сообщили в Госстрое Башкирии.







Работы на объекте начались год назад, за это время не выполнено и половины объема. По условиям контракта корпус нужно было построить к концу 2021 года.



По данным сервиса Kartoteka.ru, уфимская ООО «Новая техника» находится в стадии банкротства, имеет серьезную дебиторскую задолженность.

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Фото: Госстрой РБ

Проект трехэтажного хирургического корпуса подготовили в 2012 году (РАИП выделила на это 3 млн руб.). В 2017-2018 была сделана корректировка, смета составила более 500 млн руб. В июле 2019 года УКС РБ провело аукцион по контракту стоимостью 283 млн руб.: хирургический корпус на 24 места, диагностический корпус на 150 посещений в сутки, травмпункт на 70 посещений в сутки.Старый корпус построен в 1964 году, здание полностью отработало свой ресурс, условия работы медиков и пребывания пациентов не соответствуют нормам.В Учалинском районе проживают порядка 72 тыс. человек, из них 38 тыс. — в Учалах.