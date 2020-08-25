Радий Хабиров поделился видеозаписью со стройки особой экономической зоны "Алга"

| 25 авг 2020 | 09:56

Глава Башкортостана поделился на своей странице в социальной сети видеозаписью, которую сопроводил коротким пояснением.





— Я нарочно вешаю это, в общем-то, неинтересное видео с картинками разрытой земли и делаю это только с одной целью - напомнить, что это территория нашей особой экономической зоны «Алга». Статус этот мы получили 27 мая. На этом месте совсем недавно были где-то бурьян, где-то поросль, где-то шламовые отстойники. Но я точно знаю, что следующим летом там уже начнут возвышаться стены новых предприятий. В общем, как говорится, алга! — отметил Радий Хабиров.









Напомним, весной 2020 года два района республики премьер-министром Правительства страны Михаилом Мишустиным были признаны особой экономической зоной. Она создается на границе Ишимбайского и Стерлитамакского районов. На эти цели будет направлено 6,3 млрд рублей.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: скрин видео

Видео: proural.info

Основная часть расходов — почти 2,73 млрд рублей — пойдет на организацию электроснабжения. Еще около 2,19 млрд направят на строительство автомобильных и железнодорожных подъездных путей. Расходы на газо-, водоснабжение и водоотведение составят порядка 880 млн.