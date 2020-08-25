В Башкирии женщины, награжденные медалью «Материнская слава», получат единоразовую выплату

| 25 авг 2020 | 12:29

50 женщин республики Башкортостан, воспитывающих 5 и более детей, наградят медалью «Материнская слава». Данное распоряжение, утвержденное главой РБ Радием Хабировым, опубликовано на портале правовой информации.



Согласно списку, многодетные женщины проживают в 24 районах республики, больше всего их, а именно 5, в Уфимском районе.







Также Радий Хабиров постановил, женщинам, награжденным медалью «Материнская слава» назначить единоразовую выплату в 17 241 рублей.

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Сообщается, что указ вступит в силу с октября. Соответствующая мера поддержки направлена на создание благоприятных условий для воспитания детей и социальной защиты многодетных семей.Читать дальше...