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В Башкирии женщины, награжденные медалью «Материнская слава», получат единоразовую выплату
| 25 авг 2020 | 12:29
50 женщин республики Башкортостан, воспитывающих 5 и более детей, наградят медалью «Материнская слава». Данное распоряжение, утвержденное главой РБ Радием Хабировым, опубликовано на портале правовой информации.
Согласно списку, многодетные женщины проживают в 24 районах республики, больше всего их, а именно 5, в Уфимском районе.
Также Радий Хабиров постановил, женщинам, награжденным медалью «Материнская слава» назначить единоразовую выплату в 17 241 рублей.