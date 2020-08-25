В Башкирии назвали альтернативные источники сырья для БСК

Стерлитамакский район | 25 авг 2020 | 15:58

В Башкирии рассказали, что в республике, помимо Куштау, есть месторождения сырья, а затраты на их разработку не сильно скажутся на финансовых показателях БСК.



— Проблемой обеспечения сырьем АО «Сода» мы занимались в течение 30 лет, — сказал советник Главы Башкирии Расих Хамитов, на прошедшей в агентстве «Башинформ» пресс-конференции. — Мы никогда не ставили вопрос: или Куштау, или Юрактау, или БСК. Этот вопрос возник у группы людей, которые считают, если не приступят к разработке этих месторождений, то БСК встанет. И руководство республики всегда понимало, что предприятие должно работать. Так, для восстановления экономики в послевоенные годы было Шахтау с запасом сырья 200 миллионов тонн было передано для производства соды.









С 1994 по 2002 года ОАО «Башкиргеология» разведала нижнюю часть Шахтау и после экспертизы утвердило еще запасов почти на 200 миллионов тонн. Верхняя часть содержала 200 миллионов тонн, столько же и нижняя часть. Мы надеялись, что этого надолго хватит, и мы обеспечили намного лет вперед БСК. Но не тут-то было. С приходом нового руководства стало звучать, что для предприятие это затратно, что нужно делать обильный водоотлив. И под надуманными предлогами стали отказываться. И стали говорить, чтобы им нашли другое месторождение. Хотя по российскому законодательству о недрах каждое предприятие само занимается геологоразведкой.



В 2006 — 2008 годах геологическая разведка велась уже за счет федеральных средств. В результате было разведано Каранское месторождение возле деревни Саитбаба в Гафурийском районе с запасом сырья 189 миллионов тонн, а также Гумеровское месторождение в Ишимбайском районе с запасом 170 миллиона тонн. Предварительно они пригодны для цементного производства, но при детальном изучении выяснилось, что они пригодны и для содового.

По словам Расиха Хамитова, предприятие «Сода» получила лицензию на разработку Каранского месторождения, приступили к работе, пробурили несколько скважин, обследовали. Их не удовлетворило, якобы наличие большого содержания кремния. Хотя федеральный научный институт дал заключение, что месторождение пригодно для эксплуатации.





— «Сода» представила заключение каких-то других предприятий и попыталась ввести в заблуждение правительство, — отметил советник Главы Башкирии. — В разработке Гумеровского месторождения «Сода» не стала участвовать и попросила найти месторождение в радиусе 150 километров от местонахождения производства. Мы нашли им радиусе 75 километров — Каранское и 40 — Гумеровское. Гумеровское месторождение находится в стороне от Гумеровского ущелья и не влияет ни на какие достопримечательности. Также мы предложили Худолазское месторождение. Есть южное, северное и восточное месторождение. Южное и северное уже разрабатываются Башкирским медно-серным комбинатом, но там есть восточный участок, который находится в резерве с залежами 120 миллионов тонн. Там качество известняка такое же и содержанию кремния, магния и по белизне. Есть вдоль железных дорог Альмухаметовское месторождение, рядом с Белорецком — Буганакское, в Учалинском районе — Юлдашевское.

— Они есть в разных частях республики, и мы сейчас надеемся на диалог между компанией, правительством, общественностью и защитниками Куштау, которые бы всех устраивало и консолидировало общество, — высказал свою позицию Исхак Фархутдинов. — Куштау нужно сохранить, потому что есть много альтернативных месторождений. Есть подсчеты экономистов, что если транспортные расходы, связанные с разработкой Худолазского месторождения, которое находится в 500 километрах, увеличить в три раза, то их рентабельность снизится до среднерыночного значения.









Как сообщил заведующий кафедрой геологи и полезных ископаемых БГУ Исхак Фархутдинов, альтернативные источники сырья БСК предлагались неоднократно и весь вопрос заключался в увеличении затрат при их разработке.

По мнению башкирского ученого, БСК приводит два довода: затраты на транспортировку и качество сырья, которые, тем не менее, не окажут сильного влияние на финансово-хозяйственную деятельность предприятия.

— Другие заводы (Березняковский содовый завод) возит сырье за 80 километров, Крымский завод — за 120 километров, и прекрасно производят соду и конкурируют. Вопрос расстояния транспортировки не актуален, — заявил Исхак Фархутдинов. — Второй вопрос — качество сырья. На БСК считают, что содержание примесей. Так, например, если их содержание превышает, установленного БСК 0,5 процента, то портит печи. А как же тогда другие работают заводы? Даже в Индии есть производства, которые работают с содержанием примеси 2,5 процента. В предлагаемых БСК месторождениях они составляют около одного процента. Даже Крымский содовый завод прекрасно бы работал на этом сырье. Кроме того, забавная ситуация была с Куштау. До 2018 года представители БСК утверждали, что Куштау сильно не подходит, потому что там много магния. После 2018 года оказалось, что Куштау подходит и печи не портит. Возможно, что и другие месторождения также подходят и не портят печи.

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