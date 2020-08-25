В Куюргазинском районе появится одно из самых крупных в России подземных хранилищ газа

Куюргазинский район | 25 авг 2020 | 17:34

Сегодня, 25 августа, Радий Хабиров с рабочей поездкой посетил Куюргазинский район. Там Глава региона обсудил с гендиректором «Газпром трансгаз Уфа» Шамилем Шариповым перспективы развития отрасли.







С 2004 года предприятие реконструирует и расширяет комплекс подземного хранения топлива. Ее главной задачей является поддержание потребления газа во время зимних нагрузок. После завершения работы над комплексом, его объем вырастет с 3 миллиардов кубических метров до 4,7. Гендиректор ООО «Газпром ПХГ» Игорь Сафонов отметил, что по размерам комплекс входит в пятерку аналогичных хранилищ в России.

— Нам показали очень впечатляющие достижения в плане модернизации нашего подземного хранилища газа. Она позволит значительно увеличить объемы накапливаемого здесь газа. Для республики – это большое подспорье, — сказал Радий Хабиров.

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Фото: пресс-служба Главы РБ