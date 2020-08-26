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В Стерлитамаке за лето заменили все уличные светильники

В Стерлитамаке за лето заменили все уличные светильники

Стерлитамакский район | 26 авг 2020 | 10:06

В Стерлитамаке улицы города теперь освещают энергоэффективные светодиодные светильники. Работа по замене фонарей шла все лето. В настоящий момент абсолютно все светильники города перешли на экономный режим потребления ресурсов. Теперь местные жители могут чувствовать себя в безопасности в ночное время и наслаждаться красивой иллюминацией.



Воплотить в жизнь масштабный проект смогли специалисты «Энергетическая сбытовая компания Башкортостана». Именно эта организация выиграла конкурс администрации города на заключение контракта. Замена светильников прошла не только на оживленных улицах, но и во дворах Стерлитамака. Такой объем работ, по сообщению генерального директора компании Андрея Травкина, их фирма осуществляла в первый раз.

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— У нас и правда стало светлее. На многих отдаленных улицах фонари горели через один, теперь возвращаться домой вечером намного спокойнее, — отметили жители города.
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Источник: proural.info
Фото: пресс-служба Стерлитамака

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