В Башкирии школьники могут получить выплату в 125 тысяч рублей

| 26 авг 2020 | 15:36

Некоторые учащиеся республики Башкортостан могут рассчитывать на правительственный грант в 125 тысяч рублей.



Сообщается, что прием заявок на назначение выплат можно подать с 1 сентября по 10 октября на сайте Госуслуг. На вознаграждение могут претендовать учащиеся, достигшие высоких результатов в области математики и информационных технологий, те, кто включен в список государственного информационного ресурса о детях, проявивших выдающиеся способности (талантыроссии.рф).







Это относится к тем, кто стал победителем или призером профильных олимпиад и различных конкурсов. К тому же рассчитывать на денежное вознаграждение могут и те, кто учился в школе в 2018-2019 году, и пока не достиг 19-летия.

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Фото: newsbash.ru

Решение о выплате гранта принимают до 1 ноября. При положительном результате в личный кабинет на сайте Госуслуг придёт договор на получение гранта.