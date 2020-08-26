В Кумертау планируют запустить серийное производство уникальных вертолетов
Кумертау | 26 авг 2020 | 15:47
Накануне вице-премьер Башкирии Андрей Назаров вместе с Главой региона Радием Хабировым в рамках рабочей поездки посетили Кумертау. Там они встретились с учредителем и руководителем конструкторского бюро «Роторфлай» Виктором Хрибковым. Он рассказал, что предприятие выпускает сверхлегкие летательные аппараты. У вертолетов, к примеру, уникальная насосная система, которая позволяет пролететь без топлива порядка 400 километров. Также аппарат обладает большой скоростью – до 160 километров час.
На данный момент выпущено восемь вертолетов. Два аппарата, как и остальные из предыдущей серии, уже проданы в Китай. По словам Андрея Назарова, иностранцы ценят, а мы нет. До этого времени компания «Роторфлай» не получала правительственную поддержку. Поэтому конструкторское бюро выпускало вертолеты не серийно, а поштучно.