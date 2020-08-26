В Кумертау планируют запустить серийное производство уникальных вертолетов

Кумертау | 26 авг 2020 | 15:47

Накануне вице-премьер Башкирии Андрей Назаров вместе с Главой региона Радием Хабировым в рамках рабочей поездки посетили Кумертау. Там они встретились с учредителем и руководителем конструкторского бюро «Роторфлай» Виктором Хрибковым. Он рассказал, что предприятие выпускает сверхлегкие летательные аппараты. У вертолетов, к примеру, уникальная насосная система, которая позволяет пролететь без топлива порядка 400 километров. Также аппарат обладает большой скоростью – до 160 километров час.







На данный момент выпущено восемь вертолетов. Два аппарата, как и остальные из предыдущей серии, уже проданы в Китай. По словам Андрея Назарова, иностранцы ценят, а мы нет. До этого времени компания «Роторфлай» не получала правительственную поддержку. Поэтому конструкторское бюро выпускало вертолеты не серийно, а поштучно.

— А ведь это не просто нужная в хозяйстве вещь – это и налоги, и рабочие места. Международный имидж в конце концов. Вертолет – это же очень высокотехнологичная история и территория, на которой он производится, с имиджевой точки зрения только выигрывает, — сообщил вице-премьер. — Мы с Радием Фаритовичем сегодня сами посидели за штурвалом машины, пощупали все своими руками. Это действительно уникальный аппарат, он запросто может стать конкурентам самым крутым маркам вертолетов этого класса во всем мире. Поэтому договорились, что будем поддерживать «Роторфлай» и политически, и юридически, и финансово. Будем готовить запуск аппарата в серийное производство.

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Фото: социальные сети