Новый поворот: Хабиров заявил, что правительство Башкирии не будет выкупать акции БСК

| 28 авг 2020 | 13:15

Вариант выкупа части акций компании «БСК» властями республики больше не рассматривается. Об этом глава Башкирии Радий Хабиров рассказал в интервью РБК.







Теперь власти региона придерживаются другого плана: признание незаконными сделок 2007-2013 годов, в результате которых госпакет был постепенно размыт. Напомним, что доля акций государства за этот период снизилась с 62 процентов до 38 процентов.

«Я два раза публично сказал, по сути, сделал публичную оферту. Я сказал, что, поскольку компания не готова брать на себя ответственность за сохранение предприятия без сырьевой базы Куштау, более того, два дня назад они начали угрожать сокращением двух тысяч человек и остановкой производства, мы предлагаем купить акции, получить контрольный пакет – и сами будем нести ответственность за это предприятие. С тех пор ни один представитель компании на нас не выходил. Чем глубже, чем дальше мы сейчас изучаем эту ситуацию, я полагаю, что этот вопрос уже не актуален», - заявил глава.

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Напомним, что «Башкирская содовая компания» планировала разработать шихан Куштау. Местные экоактивисты выступили против разработки Куштау «БСК». Радий Хабиров на встрече с защитниками горы заявил, что объекту придадут статус особо охраняемого. Свои слова он подтвердил в диалоге с журналистом Алексеем Пивоваровым. Прямой диалог с экоактивистами глава республики начал во время акции у подножия Куштау.Помимо прочего, на оперативке в правительстве региона Радий Хабиров заявил, что властям необходимо взять предприятие под собственную ответственность. Особо глава подчеркнул, что юристам нужно изучить документы БСК на предмет ущерба правительству республики.