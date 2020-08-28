"Построим рядом несколько ферм": Андрей Назаров рассказал о посещении Белебеевского молочного комбината

Белебеевский район | 28 авг 2020 | 22:37

Первый заместитель премьер-министра правительства РБ Андрей Назаров в рамках рабочей поездки посетил Белебеевский молочный комбинат. Экскурсию провел директор Евгений Линкевич.







Вице-премьера впечатлили чистота и порядок на предприятии. По словам Андрея Назарова, это характеризует директора как настоящего хозяйственника и грамотного управленца. Кроме того, политик наблюдал за процессом автоматизированного создания сыра, отметив его «приличное» качество. Однако Андрей Назаров заявил, что в республике все-таки есть некоторые проблемы с молочными фермами – их попросту не хватает.

— Ежедневно для производства сыров и сливочного масла комбинату необходимо 500 тонн молока. Молоковозы собирают его в радиусе 500 километров вокруг предприятия. Доезжают даже до Челябинска. Это, конечно, не дело, производить такую качественную, известную на всю Россию продукцию и мучиться из-за нехватки сырья. Договорились, что построим рядом с комбинатом несколько ферм. Тогда он сможет наращивать объемы производства, а это и новые налоговые платежи, и дополнительные рабочие места для жителей города. Как раз сегодня глава района жаловался на их нехватку. Успокоил его, поручение проработать вопрос строительства ферм дал прямо в его присутствии, — написал Андрей Назаров.

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Фото: социальные сети