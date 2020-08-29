В Дуванском районе скоро появится новое сельхозпредприятие

Дуванский район | 29 авг 2020 | 14:09

В Дуванском районе Башкирии в скором времени появится новое сельхозпредприятие. На базе аграрного производственного кооператива «Ярославский» планируется организовать выращивание и комплексную доработку семян зерновых, зернобобовых и масличных культур высшей категории.







Уже смонтирован зерноочистительный комплекс, а необходимое оборудование проходит модернизацию. Общая стоимость проекта оценивается в 147 миллионов рублей.

- Новое производство позволит обеспечить качественным семенным фондом хозяйства северо-востока Башкирии, — уверен министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов. — До сих пор доля элитных семян в этом районе не превышала семи-восьми процентов.

– Мы будем максимально использовать имеющиеся резервы для поддержки таких проектов, – сообщил глава региона Радий Хабиров. – Ситуация в экономике сложная, но свои обязательства мы обязательно выполним и не подведём инвесторов.

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В правительстве РБ решили, что кооператив получит в качестве меры поддержки возмещение части затрат на закупку семенного фонда.