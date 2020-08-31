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В Башкирии «Башавтотрансу» передали еще 50 автобусов среднего класса

В Башкирии «Башавтотрансу» передали еще 50 автобусов среднего класса

| 31 авг 2020 | 11:08

Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве РБ рассказал, что нынешнее утро было хорошим.



—Из хороших новостей. Утро мы начали хорошо: передали сегодня «Башавтотрансу» еще 50 автобусов среднего класса, которые пошли на улицы Уфы, — порадовался руководитель региона. — Такие автобусы уже «бегают», и от людей мы слышим очень положительные отзывы. Еще через неделю у нас войдет еще 50 автобусов. Будем считать, что с увеличением пассажиропотока, который неизбежно происходит в эти дни, в том числе, 1 сентября будет пиковая нагрузка, мы к этому готовы.

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— Денег сейчас нет. Но есть всевозможные финансовые инструменты. Давайте придумаем что-то и до конца «дожмем» эту проблему, — поручил Глава Башкирии, подчеркнув, что основная задача решена – мы уже являемся крупными перевозчиками.
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Источник: i-gazeta.com

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