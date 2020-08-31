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В Альшеевском районе откроется новый парк

В Альшеевском районе откроется новый парк

Альшеевский район | 31 авг 2020 | 17:17

В Альшеевском районе откроется парк «Молодежный». Это стало возможным благодаря реализации в республике федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», утвержденного Президентом России Владимиром Путиным.

В районной администрации рассказали, что в селе Раевка около физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном начали благоустраивать парк «Молодежный». Работу осуществляет подрядная организация ООО «Стройгазцентр». Парк находится в шаговой доступности от всех социальных объектов.



Сегодня здесь активно ведутся подготовительные работы под асфальтирование площадки парка. По словам специалистов, сначала была проведена разработка грунта и разбивка территории по размещению объектов благоустройства. Заключены договора на поставки оборудования и материалов.

Сейчас на территории парка уже начинают укладывать основания и бордюры. Руководство района считает, что совсем скоро эта зона отдыха станет примером того, как можно сочетать интересы и предпочтения людей разных возрастов. Ведь у сельчан наконец-то появится уютное место, где можно прогуляться с детьми, заняться спортом или просто отдохнуть душой. И, конечно, неудивительно, что его открытия с нетерпением ждут не только молодые люди, но и пожилые.

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Кроме того, в Альшеевском районе есть хорошая традиция – здесь силами сотрудников организаций, учреждений и самих сельчан еженедельно проводятся санитарные дни, скашивается сорная растительность. Таким образом альшеевцы общими усилиями вносят большой вклад в уют и благоустройство общего дома.
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Источник: gorobzor.ru
Фото: из открытых источников

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