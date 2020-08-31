В Башкирии истекает срок подачи заявления на выплаты семьям с детьми

| 31 авг 2020 | 18:22

Жителей республики предупредили о том, что в конце сентября истекает срок подачи заявления на социальные выплаты. Об этом сообщает пресс-служба отделения ПФР по Башкирии.







Напомним, семьи с детьми, рожденными в период с 1 апреля 2017 года по 30 июня 2020 года включительно, имеют право на ежемесячную выплату в размере 5 тысяч рублей на каждого ребенка за апрель, май и июнь 2020 года.



Семьи с детьми в возрасте от 3 до 16 лет имеют право на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Родители вправе рассчитывать на деньги при условии достижения ребенком возраста 16 лет до 1 июля 2020 года.

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Фото: newsbash.ru

Кроме того, на детей до 16 лет беззаявительно осуществляется дополнительная единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей, которая производится на основе решений о предоставлении выплат в 5 тысяч и 10 тысяч рублей.Заявления можно подать до 30 сентября включительно в электронном виде через портал Госуслуг. Также это можно сделать в МФЦ и в клиентских службах Пенсионного фонда, где достаточно указать ФИО и СНИЛС, данные о детях, на которых полагается выплата и актуальные банковские реквизиты заявителя.