В Уфе предлагают исключить 49 из 122 маршрутов общественного транспорта

Из 122 маршрутов общественного транспорта в Уфе предлагается исключить 49 избыточных или дублирующих и ввести восемь новых, охватывающих периферийные районы. Об этом 31 августа на совещании в формате «Транспортного часа» рассказал зампредседателя гостранса Башкирии Рафит Ягафаров, сообщает пресс-служба регионального правительства.
По его словам, на отдалённые районы города будут направлены автобусы средней и большой вместимости, что повысит комфорт жителей.
В целом, как сообщил чиновник, специалистам предстоит обосновать интервалы движения по маршрутам в городе, рассчитать пассажиропотоки, километражи и др. Эта работа должна завершиться к сентябрю 2021 года.
«Мы думали, что транспортную проблему Уфы можно разрешить лихим наскоком, но, как видим, история оказалась долгой. Так или иначе, к сентябрю 2021 года должна быть готова вся инфраструктура», - подытожил глава республики Радий Хабиров.