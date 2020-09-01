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В Уфе предлагают исключить 49 из 122 маршрутов общественного транспорта

В Уфе предлагают исключить 49 из 122 маршрутов общественного транспорта

Уфа | 01 сен 2020 | 10:51

Из 122 маршрутов общественного транспорта в Уфе предлагается исключить 49 избыточных или дублирующих и ввести восемь новых, охватывающих периферийные районы. Об этом 31 августа на совещании в формате «Транспортного часа» рассказал зампредседателя гостранса Башкирии Рафит Ягафаров, сообщает пресс-служба регионального правительства.



По его словам, на отдалённые районы города будут направлены автобусы средней и большой вместимости, что повысит комфорт жителей.

В целом, как сообщил чиновник, специалистам предстоит обосновать интервалы движения по маршрутам в городе, рассчитать пассажиропотоки, километражи и др. Эта работа должна завершиться к сентябрю 2021 года.

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«Мы думали, что транспортную проблему Уфы можно разрешить лихим наскоком, но, как видим, история оказалась долгой. Так или иначе, к сентябрю 2021 года должна быть готова вся инфраструктура», - подытожил глава республики Радий Хабиров.
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Источник: ufa.aif.ru

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