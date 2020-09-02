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Михаил Мишустин выделил Башкирии более 650 млн рублей на детские выплаты
| 02 сен 2020 | 10:11
Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 34,3 млрд рублей. Как сообщает пресс-служба правительства, денежные средства пойдут в российские регионы на выплату ежемесячных пособий на детей от 3 до 7 лет. Эти детские выплаты могут получить семьи с низкими доходами.
Как уточняет российское правительства, размер детских пособия составляет 50 процентов регионального прожиточного минимума на ребенка, что в среднем составляет примерно 5,5 тысячи рублей в месяц.