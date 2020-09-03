В России будут официально продаваться "красивые номера" за суммы от 600 тысяч рублей

| 03 сен 2020 | 14:26

«Красивые номера» будут официально продаваться на аукционах за суммы до 6 млн руб. Доходы от продажи номеров будут делить поровну региональный и федеральный бюджеты.







Как узнал «Коммерсант», Минэкономразвития России предложило правительству поправки в закон «О государственной регистрации транспортных средств» и Бюджетный кодекс. Они предполагают, что «красивые» номера сразу уходят на аукцион, выбирать их можно будет на портале госуслуг.

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Фото: newsbash.ru

Ценник за номера будет отличаться от «красивости» комбинации букв и цифр. Базовая ставка – 600 тыс. руб.. Самыми дорогими будут номера с одинаковыми цифрами и буквами (например, А111АА), а за номер с одинаковыми буквами и цифрами 100, 200, 300 (например, А100АА) надо будет отдать минимум 450 тысяч рублей. Самый «бюджетный» вариант с базовой ставкой в 5 тыс. руб. — любой доступный номер, но без повторяющихся символов или «красивых» сочетаний.Регионы, согласно поправкам, смогут увеличить или уменьшить базовые ставки в 10 раз (6 млн руб. и 60 тыс. руб.).