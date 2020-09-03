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В Кигинском районе построят седьмой в республике завод по производству молочной кухни

В Кигинском районе построят седьмой в республике завод по производству молочной кухни

Кигинский район | 03 сен 2020 | 20:22

Строительство седьмого производства молочной кухни в Башкирии завершится к 1 октября, сообщили в пресс-службе Госкомторговли региона.

Строительство нового производства, стоимость которого превышает 47 млн рублей, ведется в Кигинском районе.  Средства на эти цели выделены из республиканского бюджета.



«Новое подразделение «Молочной кухни» охватит около 1,5 тысячи детей в возрасте до трех лет из северо-восточной части Башкирии. Мощность производства составит до 3,5 тонны молока в сутки», — добавили в Госкомторговли. 

На сегодняшний день строители возвели модульный цех, подвели все наружные коммуникации, приступили к внутренним и наружным отделочным работам. Впереди – монтаж высокотехнологичного оборудования и асфальтирование прилегающей территории.

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Одновременно в Кигинском и соседних с ним районах — Дуванском, Мечетлинском, Салаватском и Белокатайском — устанавливаются модульные павильоны для раздачи натуральной молочной продукции для детей.

Павильоны оснастят прилавками, холодильным оборудованием, пандусами, отдельным входом для отгрузки готовой продукции.


Как сообщали ранее СМИ, всего за год работы ГАУ «Молочная кухня» сформировано шесть полноценных производственных площадок мощностью до 5 тонн молока в сутки и 97 раздаточных пунктов.

Строительство еще одного производства молочной кухни в Башкирии ведется в рамках реализации национального проекта «Демография», разработанного по поручению президента России Владимира Путина.
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Источник: gtrk.tv

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