В Башкирии немецкая компания планирует построить ветропарк

| 06 сен 2020 | 23:12

В Башкирии немецкая компания планирует построить современный ветропарк. Об этом сообщает «РБК-Уфа». Известно, что ветропарк будет размещаться на 400 гектарах, для этого предприятию предложены варианты территорий в Сибае, Куюргазинском и Белебеевском районах, а также в Нефтекамске.







Отмечается, что в этих местностях скорость ветра достигает 7,5 метров в секунду. Мощность самого ветропарка, по данным Корпорации Развития РБ, суммарно составит 200 мегаватт. Стоимость проекта пока не оглашается.

«Для энергетической отрасли Башкирии объекты ветроэнергетики представляют ценность тем, что осуществляется наработка опыта по эксплуатации и обслуживанию объектов возобновляемой энергии. В последние годы ветровая энергетика демонстрирует стабильное усиление своих позиций в глобальном энергобалансе, являясь одним из базовых направлений возобновляемой энергетики», — передает слова главного специалиста Корпорации развития РБ Равшан Шаяхов издание РБК.

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Фото: pixabay.com