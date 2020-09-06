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В Башкирии немецкая компания планирует построить ветропарк

В Башкирии немецкая компания планирует построить ветропарк

| 06 сен 2020 | 23:12

В Башкирии немецкая компания планирует построить современный ветропарк. Об этом сообщает «РБК-Уфа». Известно, что ветропарк будет размещаться на 400 гектарах, для этого предприятию предложены варианты территорий в Сибае, Куюргазинском и Белебеевском районах, а также в Нефтекамске.



Отмечается, что в этих местностях скорость ветра достигает 7,5 метров в секунду. Мощность самого ветропарка, по данным Корпорации Развития РБ, суммарно составит 200 мегаватт. Стоимость проекта пока не оглашается.

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«Для энергетической отрасли Башкирии объекты ветроэнергетики представляют ценность тем, что осуществляется наработка опыта по эксплуатации и обслуживанию объектов возобновляемой энергии. В последние годы ветровая энергетика демонстрирует стабильное усиление своих позиций в глобальном энергобалансе, являясь одним из базовых направлений возобновляемой энергетики», — передает слова главного специалиста Корпорации развития РБ Равшан Шаяхов издание РБК.
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Источник: gorobzor.ru
Фото: pixabay.com

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