| 07 сен 2020 | 10:47

Глава Башкирии Радий Хабиров дал поручение активно развивать сельскую ипотеку во всех районах республики, а не только вблизи Уфы и Стерлитамака. На оперативном совещании в правительстве Башкирии он отметил хороший рост ипотечных программ.



— Но я бы на что обратил внимание? Мы по росту сельской ипотеки занимаем первое место в России. Это, казалось бы, хорошо, но нужно проанализировать, чтобы все строительство не осуществлялось только вокруг Стерлитамака и Уфы, — сказал Радий Хабиров и пояснил, что сельская ипотека направлена на сельские районы.







Руководитель региона обратил внимание, что программа «Жилстройсбережения» работает, и по ней тоже отмечается рост показателей. И ей нужно уделить большое внимание.



Особый акцент Радий Хабиров сделал на темпах роста строительного комплекса в Башкирии.

— Я снова хотел сказать большое спасибо строительному блоку, потому что темпы не падают. Действительно хороший оборот они взяли, и это, несмотря на общее падение в темпах строительства в РФ, — сообщил Радий Хабиров и отметил, что хоть в Башкирии и был зафиксирован рост показателей в строительной индустрии на шесть процентов, но этого недостаточно для динамичного развития региона.

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