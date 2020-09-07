Хабиров дал поручение активно развивать сельскую ипотеку
| 07 сен 2020 | 10:47
Глава Башкирии Радий Хабиров дал поручение активно развивать сельскую ипотеку во всех районах республики, а не только вблизи Уфы и Стерлитамака. На оперативном совещании в правительстве Башкирии он отметил хороший рост ипотечных программ.
— Но я бы на что обратил внимание? Мы по росту сельской ипотеки занимаем первое место в России. Это, казалось бы, хорошо, но нужно проанализировать, чтобы все строительство не осуществлялось только вокруг Стерлитамака и Уфы, — сказал Радий Хабиров и пояснил, что сельская ипотека направлена на сельские районы.
Руководитель региона обратил внимание, что программа «Жилстройсбережения» работает, и по ней тоже отмечается рост показателей. И ей нужно уделить большое внимание.
Особый акцент Радий Хабиров сделал на темпах роста строительного комплекса в Башкирии.