Хабиров поддержал изменение тарифов за вывоз мусора, но назвал их «экономически не обоснованными»

| 07 сен 2020 | 11:20

В Башкирии повысят стоимость услуги по вывозу мусора. Об этом на оперативном совещании заявил министр экологии и природопользования Урал Искандаров. Так, с сентября по зоне деятельности МУП «САХ» с человека в многоквартирных домах будут требовать 75 рублей, с частных домов (ИЖС) – 76 рублей. Во второй зоне – «Дюртюлимелиоводстрой» – тарифы уже выше: для МКД – 96 рублей, для ИЖС – 77 рублей. В третьей зоне, которой управляет «Экосисти», стоимость вывоза ТКО из МКД составит 94 рубля, из ИЖС – 96 рублей. Также изменения в цене будут и для регоператора «Экология Т». Компания выставит счет для МКД с человека 95 рублей, и для жильцов частных домов – 96 рублей.







По словам руководителя Минэкологии Башкирии, это позволит модернизировать мусоросортировочные комплексы и усовершенствовать систему сбора ТКО.

«Это позволит регоператорам в строительстве мусоросортировочных комплексов, объектов обработки и захоронения достичь показаний национального проекта «Экология» 2024 году. Министерство будет контролировать качество оказываемой регоператорами услуги», — рассказал Урал Искандаров.

«Но тогда мы лупим этим людям за что? За что мы лупим эти деньги? Все-таки мы исходили из того, что в обязанности регоператоров вывоз мусора определенной частотой, а не один раз в месяц. Давайте делать по факту в деревне. Вот вывез три раза, и подсчитаем, сколько это и за это предъявим. <…> Я поддерживаю вас, тарифы точно надо поднимать, я ваш союзник здесь. Но вы мне просто объясните, за что поднимать-то?» — заявил Радий Хабиров.









Радий Хабиров изменение тарифов поддержал, но назвал их «экономически не обоснованными». Руководитель региона раскритиковал решение значительно поднять тарифы для деревень. Он спросил министра экологии о том, изменятся ли частота и качество вывоза мусора именно из далеких населенных пунктов, если установить эту стоимость. По словам Урала Искандарова, для этого нет необходимости.

Политик дал правительству неделю, чтобы разобраться в деталях новой системы оплаты для деревень.





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