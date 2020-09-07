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Хабиров поддержал изменение тарифов за вывоз мусора, но назвал их «экономически не обоснованными»

Хабиров поддержал изменение тарифов за вывоз мусора, но назвал их «экономически не обоснованными»

| 07 сен 2020 | 11:20

В Башкирии повысят стоимость услуги по вывозу мусора. Об этом на оперативном совещании заявил министр экологии и природопользования Урал Искандаров. Так, с сентября по зоне деятельности МУП «САХ» с человека в многоквартирных домах будут требовать 75 рублей, с частных домов (ИЖС) – 76 рублей.  Во второй зоне – «Дюртюлимелиоводстрой» – тарифы уже выше: для МКД –  96 рублей, для ИЖС – 77 рублей. В третьей зоне, которой управляет «Экосисти», стоимость вывоза ТКО из МКД составит 94 рубля,  из ИЖС – 96 рублей. Также изменения в цене будут и для регоператора «Экология Т». Компания выставит счет для МКД  с человека 95 рублей, и для жильцов частных домов – 96 рублей.



По словам руководителя Минэкологии Башкирии, это позволит модернизировать мусоросортировочные комплексы и усовершенствовать систему сбора ТКО.

«Это позволит регоператорам в строительстве мусоросортировочных комплексов, объектов обработки и захоронения достичь показаний национального проекта «Экология» 2024 году. Министерство будет контролировать  качество оказываемой регоператорами услуги», — рассказал Урал Искандаров.
В Башкирии утвердили новые тарифы за вывоз мусора

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Радий Хабиров изменение тарифов поддержал, но назвал их «экономически не обоснованными». Руководитель региона раскритиковал решение значительно поднять тарифы для деревень. Он спросил министра экологии о том, изменятся ли частота и качество вывоза мусора именно из далеких населенных пунктов, если установить эту стоимость. По словам Урала Искандарова, для этого нет необходимости.
«Но тогда мы лупим этим людям за что? За что мы лупим эти деньги? Все-таки мы исходили из того, что в обязанности регоператоров вывоз мусора  определенной частотой, а не один раз в месяц. Давайте делать по факту в деревне. Вот вывез три раза, и подсчитаем, сколько это и за это предъявим. <…> Я поддерживаю вас, тарифы точно надо поднимать, я ваш союзник здесь. Но вы мне просто объясните, за что поднимать-то?» — заявил Радий Хабиров.


Политик дал правительству неделю, чтобы разобраться в деталях новой системы оплаты для деревень.

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Источник: gorobzor.ru

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