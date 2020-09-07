Хабиров поддержал изменение тарифов за вывоз мусора, но назвал их «экономически не обоснованными»
| 07 сен 2020 | 11:20
В Башкирии повысят стоимость услуги по вывозу мусора. Об этом на оперативном совещании заявил министр экологии и природопользования Урал Искандаров. Так, с сентября по зоне деятельности МУП «САХ» с человека в многоквартирных домах будут требовать 75 рублей, с частных домов (ИЖС) – 76 рублей. Во второй зоне – «Дюртюлимелиоводстрой» – тарифы уже выше: для МКД – 96 рублей, для ИЖС – 77 рублей. В третьей зоне, которой управляет «Экосисти», стоимость вывоза ТКО из МКД составит 94 рубля, из ИЖС – 96 рублей. Также изменения в цене будут и для регоператора «Экология Т». Компания выставит счет для МКД с человека 95 рублей, и для жильцов частных домов – 96 рублей.
По словам руководителя Минэкологии Башкирии, это позволит модернизировать мусоросортировочные комплексы и усовершенствовать систему сбора ТКО.
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