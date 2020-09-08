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В России безработным могут назначить новые выплаты

В России безработным могут назначить новые выплаты

| 08 сен 2020 | 22:28

Глава комитета Совета Федерации Андрей Кутепов предложил назначить новые выплаты для безработных жителей страны. По мнению политика, пособия по безработице помогли нуждающимся, однако этого недостаточно. Кутепов отмечает, что финансовые резервы позволяют это сделать, передает «ТАСС».



В период коронавирусной пандемии выплаты были увеличены до прожиточного минимума, однако эту сумму получили на руки не все безработные, заявил Кутепов. Для нормальной жизни населению нужно ежемесячно выплачивать пособие, равное трем прожиточным минимумам, уверен сенатор.

«Даже с учетом дополнительных выплат на несовершеннолетних детей в семьях безработных и других выплат домохозяйствам, все они не позволили компенсировать им утраченные доходы и поддержать достаточный уровень жизни», — сообщил политик.
В Уфе растёт уровень безработицы

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Андрей Кутепов направит письмо с предложением помощнику президента Михаилу Орешкину. По его словам, программу надо начать в 2020 году и продолжить до 2025. Для этого потребуется 2,1 триллиона рублей.
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Источник: gorobzor.ru
Фото: newsbash.ru

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