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Что такое гарантированный доход, который предложил выплачивать гражданам Дмитрий Медведев

Что такое гарантированный доход, который предложил выплачивать гражданам Дмитрий Медведев

| 09 сен 2020 | 08:52

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев сегодня во время рабочего совещания, посвященного социальным задачам партии в 2020 и 2021 годах, предложил обсудить с членами правительства и профсоюзами идею введения в стране гарантированного дохода граждан. Он отметил, что в некоторых странах такая модель уже действует.



— Имеется в виду неприкосновенность той минимальной суммы средств, которая выплачивается государством человеку независимо от рода его деятельности, социального и экономического положения, — сказал председатель «Единой России».

Безусловный или гарантированный доход — это социальная концепция, предполагающая регулярную выплату государством фиксированнной суммы денег каждому члену определенного сообщества, вне зависимости от уровня дохода и выполненной работы.

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Медведев заявил, что пандемия коронавируса показала, насколько важно оказывать поддержку людям, чтобы сохранить социальную стабильность. При этом он отметил, что идею гарантированного дохода нужно «максимально внимательно» проанализировать с экономической и финансовой точек зрения.

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Источник: ufa1.ru

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