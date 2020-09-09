Что такое гарантированный доход, который предложил выплачивать гражданам Дмитрий Медведев
| 09 сен 2020 | 08:52
Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев сегодня во время рабочего совещания, посвященного социальным задачам партии в 2020 и 2021 годах, предложил обсудить с членами правительства и профсоюзами идею введения в стране гарантированного дохода граждан. Он отметил, что в некоторых странах такая модель уже действует.
— Имеется в виду неприкосновенность той минимальной суммы средств, которая выплачивается государством человеку независимо от рода его деятельности, социального и экономического положения, — сказал председатель «Единой России».
Безусловный или гарантированный доход — это социальная концепция, предполагающая регулярную выплату государством фиксированнной суммы денег каждому члену определенного сообщества, вне зависимости от уровня дохода и выполненной работы.
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