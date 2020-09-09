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В России продлили выплаты на детей безработным родителям

В России продлили выплаты на детей безработным родителям

| 09 сен 2020 | 12:31

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о продлении коронавирусных выплат на детей еще на месяц. Правда коснется это не всех, а только безработных. Три тысячи рублей будут доплачивать к пособию по безработице каждому родителю на каждого несовершеннолетнего ребёнка.



— Выплаты обеспечат дополнительную социальную поддержку около 2,8 миллиона граждан, признанных в установленном порядке безработными и имеющих детей в возрасте до 18 лет, — заявили в правительстве.

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Потратить на это планируется 8,5 миллиарда рублей. Деньги на пособия будут выделены из федерального бюджета.
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Источник: ufa1.ru

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