В России продлили выплаты на детей безработным родителям
| 09 сен 2020 | 12:31
Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о продлении коронавирусных выплат на детей еще на месяц. Правда коснется это не всех, а только безработных. Три тысячи рублей будут доплачивать к пособию по безработице каждому родителю на каждого несовершеннолетнего ребёнка.
— Выплаты обеспечат дополнительную социальную поддержку около 2,8 миллиона граждан, признанных в установленном порядке безработными и имеющих детей в возрасте до 18 лет, — заявили в правительстве.