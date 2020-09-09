"Белые моря" в Стерлитамаке сольют в скважины глубиной 2 км
Стерлитамакский район | 09 сен 2020 | 14:33
Шламонакопители вокруг содовых предприятий называют «белыми морями». За ликвидацию таких отстойников, наполненных дистиллерной жидкостью и мусором, Башкирской содовой компании (БСК) придётся заплатить около 5 млрд. рублей.
Именно столько по предварительным расчётам стоит бурение скважин для подземных коллекторов и последующие работы в Стерлитамаке. На сегодня «белые моря» БСК содержат 60 млн. тонн отходов производства, и ежегодно это количество увеличивается на полмиллиона тонн. При этом разрешённый объём слива в реку Белая постоянно сокращается.
Тему финансовых вложений в экологическую безопасность на заседании с руководством БСК подняла замминистра земельных и имущественных отношений Ольга Иванова. Григорий Рапота призвал общими усилиями ликвидировать шламонакопители по всей стране. Бурить первые скважины уже начали, получив разрешение от Росприроднадзора.
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