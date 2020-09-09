В селе Кабаково Кармаскалинском районе продолжается строительство детского сада

Кармаскалинский район | 09 сен 2020 | 23:00

В селе Кабаково Кармаскалинского района ускорили строительство детского сада на 50 мест, возводимого в рамках нацпроекта «Демография». Темпы строительных работ здесь шли с отставанием и было поручено дополнительно вывести на объект рабочих.







С динамикой строительства ознакомился первый заместитель премьер-министра Правительства – руководитель аппарата правительства РБ Илшат Тажитдинов. За неделю ситуация несколько улучшилась: увеличено число рабочих до 28 человек, завезена доптехника. Существенно скорректирован график работ. После завершения установки плит-перекрытий первого этажа, к работе приступят отделочники и электрики.

«Очень важно, чтобы наши дети ходили в детские садики в своих родных районах, деревнях и поселках. Ввод таких объектов всегда с нетерпением ждут родители. Поэтому запускать их нужно вовремя, — отметил Илшат Тажитдинов. — Необходимо ускорить закупку оборудования. До холодов должна быть установлена блочная котельная».









По его словам, по этому и другим проблемным объектам созданы специальные ватсап-чаты для оперативного решения различных вопросов. В них участвуют представители Правительства, заказчика, подрядчика, регионального проектного офиса.В Башкортостане по национальному проекту «Демография» уже построено 22 детских сада на 3 228 мест. В этом году должны быть сданы 24 учреждения на 3 890 мест. 1 сентября открыла двери совмещенная школа на 640 учащихся с детсадом на 160 мест в селе Чесноковка Уфимского района. Ко Дню республики в Уфе откроется еще одно дошкольное учреждение на 215 мест. Власти планируют, что к 2021 году проблема дефицита мест в садах полностью утратит свою актуальность.

Справка. Общий объем финансирования нацпроекта «Демография» на 2020 год составляет порядка 10,8 млрд рублей, из них более 8,2 млрд рублей это федеральные средства.

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Фото: bashinform.ru