В селе Кабаково Кармаскалинском районе продолжается строительство детского сада
Кармаскалинский район | 09 сен 2020 | 23:00
В селе Кабаково Кармаскалинского района ускорили строительство детского сада на 50 мест, возводимого в рамках нацпроекта «Демография». Темпы строительных работ здесь шли с отставанием и было поручено дополнительно вывести на объект рабочих.
С динамикой строительства ознакомился первый заместитель премьер-министра Правительства – руководитель аппарата правительства РБ Илшат Тажитдинов. За неделю ситуация несколько улучшилась: увеличено число рабочих до 28 человек, завезена доптехника. Существенно скорректирован график работ. После завершения установки плит-перекрытий первого этажа, к работе приступят отделочники и электрики.
Читайте также:В Башкирии немецкая компания планирует построить ветропарк
В Башкортостане по национальному проекту «Демография» уже построено 22 детских сада на 3 228 мест. В этом году должны быть сданы 24 учреждения на 3 890 мест. 1 сентября открыла двери совмещенная школа на 640 учащихся с детсадом на 160 мест в селе Чесноковка Уфимского района. Ко Дню республики в Уфе откроется еще одно дошкольное учреждение на 215 мест. Власти планируют, что к 2021 году проблема дефицита мест в садах полностью утратит свою актуальность.
Справка. Общий объем финансирования нацпроекта «Демография» на 2020 год составляет порядка 10,8 млрд рублей, из них более 8,2 млрд рублей это федеральные средства.
Читать дальше...