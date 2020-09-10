В Ишимбайском районе планируют построить завод по производству соды

| 10 сен 2020 | 09:54

В Гумеровском ущелье планируют построить второй завод по производству соды. Об этом сообщил газете «Восход» директор местного предприятия «Ишимбайский известняк» Даниил Жирняков. Интервью с ним опубликовали сегодня, 10 сентября.



Он отметил, что строительство второго содового завода решит проблему трудоустройства близлежащих населённых пунктов.







— Подготовлен проект геологоразведочных работ, мы должны его завершить до октября 2020 года. Также надо подготовить проект промышленной разработки карьера и построить дробильно-сортировочную базу, — сообщил изданию Жирняков.

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Фото: drive2.ru

В этой же статье глава Кузяновского сельского поселения выразил благодарность руководству «Ишимбайского известняка» за оказанную финансовую помощь району и подчеркнул, что создание новых рабочих мест очень важно для района.