В Башкирии с 2021 года налог на имущество будет формироваться по-новому
| 10 сен 2020 | 13:22
В связи с проведением в регионе работ по государственной кадастровой оценке объектов капитального строительства (зданий, сооружений, помещений, объектов незавершенного строительства и иного значения), а также земельных участков в составе земель лесного фонда УФНС России по Республике Башкортостан рекомендует проверить новую кадастровую стоимость своих объектов недвижимости.
Подготовленный по результатам оценочных работ ГБУ РБ «Государственная кадастровая оценка и техническая инвентаризация» промежуточный отчет 30.07.2020 размещен в Фонде данных государственной кадастровой оценки на сайте Росреестра и на сайте ГБУ на срок до 27.09.2020.
На сайте ГБУ можно скачать весь отчет, а в фонде данных Росреестра по кадастровому номеру можно узнать предварительную кадастровую стоимость любого конкретного объекта или земельного участка.
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Обращаем внимание, что замечания, связанные с определением кадастровой стоимости по промежуточному отчету, могут быть представлены любыми заинтересованными лицами в течение пятидесяти дней с даты его размещения в Фонде данных государственной кадастровой оценки, до 17.09.2020.
1 января 2021 года утвержденные результаты государственной кадастровой оценки вступят в силу и начнут применяться, в том числе для целей налогообложения.
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