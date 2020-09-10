В Башкирии увеличилась среднемесячная величина прожиточного минимума

| 10 сен 2020 | 17:44

Среднемесячная величина прожиточного минимума за месяц во втором квартале года составила 10015 рублей. Данные представлены на сайте правительства Башкирии.







Так, прожиточный минимум для трудоспособного населения составил 10641 рубль, для пенсионеров — 8155 рублей и для детей — 10077 рублей. Как сообщается на сайте правительства, показатель определяется ежеквартально в соответствии с потребительской корзиной и данными Башастата. В сравнении с прожиточным минимумом первого квартала, показатель в республике вырос.

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Напомним, за предыдущий период средняя величина на душу населения составила 9442 рубля. При этом для трудоспособного населения показатель был определен в размере 10025 рублей, для пенсионеров — 7695 рублей и для детей — 9519 рублей.