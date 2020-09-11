В Кумертау появится предприятие по производству джинсовой одежды за 30 миллионов рублей

Кумертау | 11 сен 2020 | 15:31

11 сентября Глава Башкирии Радий Хабиров провел традиционный промышленный час. В ходе встречи обсуждалось новое предприятие, которое разместится на ТОСЭР в Кумертау. А именно речь шла о компании Ligas, занимающейся пошивом джинсовой одежды для детей и взрослых. Стоит отметить, что предприятие 18 лет работало в Краснодаре. Но руководство компании, оценив преференции для резидентов ТОСЭР, решило перенести проект в Башкирию.







Стоит отметить, что предприятие оценивается в 30 миллионов рублей. На реализацию проекта потребуется всего 2 года. На первом этапе будет создано 30 рабочих мест, на которые пригласят местных жителей. Глава Башкирии Радий Хабиров поручил коллегами поддержать предприятие и привлечь льготное финансирование.

— Найдите решение, чтобы предприятие начало работать. Если предприниматели решили локализовать свое производство в республике, мы должны поддержать эту инициативу, — заключил Глава Башкирии.

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